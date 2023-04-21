《經濟通通訊社２１日專訊》在國家統計局發布一季度優於預期的ＧＤＰ數據後，已陸續有

摩根大通、瑞銀、花旗等多家國際金融機構集中上調中國２０２３年全年ＧＤＰ增速預期。

其中，摩根大通將今年中國ＧＤＰ增長預測值從６％上調至６﹒４％；瑞銀將今年ＧＤＰ增

速預測值從５﹒４％上調至５﹒７％；花旗將今年中國ＧＤＰ增速預測值從５﹒７％上?至

６﹒１％；高盛早在３月中旬就將全年ＧＤＰ預測從５﹒５％上調至６％。

分析認為，消費復甦、出口強勁和房地產市場的超預期觸底反彈等因素是這一波外資機構集

中上調ＧＤＰ預測值的原因。

展望未來，野村中國首席經濟學家陸挺認為，二季度將是另一個甜蜜期，原因在於去年的同

期基數更低，二季度的經濟同比增長幅度將更加明顯。瑞銀同樣認為，二季度社會零售和房地產

活動同比增速可能將繼續大幅反彈。

對於今年後續財政貨幣政策是否有加碼的可能，多數機構認為宏觀政策保持當前基調不變的

概率較大。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，考慮到一季度ＧＤＰ增速超預

期以及內需復甦啟動，預計未來幾個月宏觀政策保持積極支持的基調基本不變。（ｌｃ）

