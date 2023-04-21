《經濟通通訊社２１日專訊》據《財聯社》報道，近日監管部門陸續召集了多家壽險公司開

會，以窗口指導的名義，要求壽險公司將新開發產品的定價利率從３﹒５％降到３％。此次調整

的主要思路是市場有效，監管有為，主體調節在先，控制節奏，實現軟著陸。

報道指，是次調整是不久前監管召集險企進行調研會的後續。３月２１日，銀保監人身險部

組織保險行業協會以及多家保險公司開展調研，將重點調研普通險預定利率分布、分紅險預定利

率和分紅水平等公司負債成本情況，以及降低責任準備金評估利率對公司和行業的影響，包括對

新產品定價、存量業務退保、銷售行為、市場競爭分析變化等的影響。

隨後，監管在北京、南京、武漢三地召開座談會。其中，北京參會的保險公司包括中國人壽

、新華人壽、陽光人壽、中郵人壽等；南京參會的保險公司有太保壽險、工銀安盛人壽、安聯人

壽、中韓人壽等；武漢參會的保險公司有合眾人壽、國富人壽、國華人壽等。

據當時參會的一位總精算師表示，各險企基本就降低責任準備金評估利率達成共識，有公司

建議分階段調整，比如普通型長期年金的責任準備金評估利率目前為年復利３﹒５％，可以先降

到３％，以後再動態調整。具體的調整方案還有待監管研究後出台。（ｌｃ）

