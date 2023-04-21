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AH股新聞

21/04/2023 14:37

《中國監管》雪松控股風險持續暴露，公安、銀保監同步調查

　　《經濟通通訊社２１日專訊》雪松控股集團風險持續暴露，公司多名高管涉眾集資被控制之
後，雪松旗下的信托公司同樣引起監管部門關注。據《證券時報》報道，目前，公安經偵專案組
與銀保監工作組正同步進行調查。
　　其中，江西省公安廳經偵總隊已於２０２２年底成立專案組調查雪松信托。同時，江西銀保
監局也成立了工作組調查雪松信托。
　　接近雪松調查組的人士表示，針對雪松信托的調查與去年底江西掀起的金融反腐風暴密切相
關。目前尚不清楚調查有什麼進展，但雪松信托已有相關業務負責人被有關部門採取強制措施。
　　對於上述消息，雪松信托相關人士予以否認，並明確表示，公司目前不存在相關業務負責人
被採取強制措施的情況。該人士還解釋稱，江西省公安廳經偵總隊主要是了解其過往項目情況，
而非對公司進行調查。
　　雪松信托前身是１９８１年６月在江西南昌成立的江西省國際信托投資公司。２００３年，
江西省國際信托、江西省發展信托和贛州地區信托，以新設合併方式組建為新的江西國際信托。
２０１２年，公司更名為中江國際信托。２０１９年４月，雪松控股收購中江國際信托，成為公
司新的控股股東，同年６月，中江信托更名為雪松信托。截至２０２１年底，公司註冊資本
３０﹒０５億元人民幣。
　
＊雪松控股多名高管涉眾集資半年前已被控制
　
　　有著「廣州第一民企」之稱的雪松控股近日被媒體爆出，公司董事、同時也是齊翔騰達
（深：００２４０８）董事陳暉，雪松控股二號人物、原副總裁林偉龍，以及曾在集團內主管資
金的頭號人物謝少彬等多名原、現高管半年前已被相關部門控制。他們不同程度地涉及涉眾集資
，過手資金拿回扣，以及使用場外高槓桿配資等，導致雪松的資金受到嚴重虧損。其中，林偉龍
還曾是雪松信托董事長、法定代表人。
　　２０２０年９月，雪松信托２００億供應鏈金融產品被媒體曝光底層資產虛無，公司涉嫌「
自融」。２０２２年２月，雪松控股通過旗下銷售團隊、線上ＡＰＰ等渠道，向超過８０００名
投資人發行超過３５０隻理財產品，總規模超過２００億元人民幣。相關理財產品的底層資產涉
嫌虛假「空轉」，並存在「自融」嫌疑。而相關資金募集方、名義融資人大多人去樓空，投資者
追討無門。（ｌｃ）

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