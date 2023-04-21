《經濟通通訊社２１日專訊》復旦大學自然語言處理實驗室開發的新版ＭＯＳＳ模型正式上

線，成為中國首個插件增強的開源對話語言模型。

復旦大學計算機科學技術學院教授、ＭＯＳＳ系統負責人邱錫鵬表示，下一階段的大型語言

模型，目前重點需要去做的，就是讓模型和現實世界以及人類的價值觀對齊，成為一個真正的智

能體。（ｄｗ）

