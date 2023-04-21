《經濟通通訊社２１日專訊》復旦大學自然語言處理實驗室開發的新版ＭＯＳＳ模型正式上
線，成為中國首個插件增強的開源對話語言模型。
復旦大學計算機科學技術學院教授、ＭＯＳＳ系統負責人邱錫鵬表示，下一階段的大型語言
模型，目前重點需要去做的，就是讓模型和現實世界以及人類的價值觀對齊，成為一個真正的智
能體。（ｄｗ）
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21/04/2023 14:18
【ＡＩ熱潮】中國首個類ＣｈａｔＧＰＴ模型復旦ＭＯＳＳ今日開源
《經濟通通訊社２１日專訊》復旦大學自然語言處理實驗室開發的新版ＭＯＳＳ模型正式上
線，成為中國首個插件增強的開源對話語言模型。
復旦大學計算機科學技術學院教授、ＭＯＳＳ系統負責人邱錫鵬表示，下一階段的大型語言
模型，目前重點需要去做的，就是讓模型和現實世界以及人類的價值觀對齊，成為一個真正的智
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