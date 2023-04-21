《經濟通通訊社２１日專訊》山東淄博燒烤的熱度持續，濰坊風箏又在全國掀起新一輪熱潮

。零售平台美團（０３６９０）數據顯示，山東省一季度整體旅遊訂單量同比增長４５％，餐飲

整體訂單量增長２０％，夜間消費活力指數同比上漲１９﹒５％。多項數據顯示，創新的消費業

態和模式使山東省一季度消費市場回暖。（ｊｔ）

