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AH股新聞

21/04/2023 13:51

《行業數據》美團：淄博燒烤帶動，首季山東遊訂單量增４５％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》山東淄博燒烤的熱度持續，濰坊風箏又在全國掀起新一輪熱潮
。零售平台美團（０３６９０）數據顯示，山東省一季度整體旅遊訂單量同比增長４５％，餐飲
整體訂單量增長２０％，夜間消費活力指數同比上漲１９﹒５％。多項數據顯示，創新的消費業
態和模式使山東省一季度消費市場回暖。（ｊｔ）

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