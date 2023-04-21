《經濟通通訊社２１日專訊》美國多項經濟數據均弱於預期，加劇市場對經濟減速甚至步向

衰退的恐慌，外圍股市氣壓低，美股全線收低。加上，拜登政府擬設禁令限制美企對中國投資，

影響滬深股市今早表現偏軟，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒０９％，報３３６４點，深綜指

無升跌，半導體股、石油股跌幅顯著。

據《彭博》引述知情人士透露，美國總統拜登正在爭取未來幾周內簽署行政命令，限制美國

企業對中國關鍵經濟領域的投資，限制投資範圍涵蓋半導體、人工智能和量子計算等。美國行政

當局計劃在５月１９日開幕的七國集團日本峰會前後採取行動。

美國財長耶倫在華盛頓就中國議題發表講話時表示，美國尋求與中國建立建設性和公平的經

濟關係，在美中關係上，國家安全是最重要的，即使美國需要為此作經濟利益權衡，也要確保免

受中國威脅。

在國家統計局發布一季度優於預期的ＧＤＰ數據後，已陸續有摩根大通、瑞銀、花旗等多家

國際金融機構集中上調中國２０２３年全年ＧＤＰ增速預期。其中，摩根大通最牛，將今年中國

ＧＤＰ增長預測值從６％上調至６﹒４％。

人民銀行今日進行的８８０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平２％。公開

市場今日有１５０億元逆回購到期，即今日淨投放７３０億元。本周淨投放１７８０億元。

（ｊｔ）

