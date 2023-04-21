《經濟通通訊社２１日專訊》拜登政府擬設禁令限制美企對中國投資，以及美眾院通過法案

擬禁華為中興提供電信設備或服務等消息，拖累滬深股市今早低開後跌勢加劇。滬綜指低開

０﹒０９％後，跌幅一度擴大至１﹒１２％，半日仍維持收跌１﹒１１％，報３３３２９﹒６５

點。深成指跌１﹒４８％，創業板指跌０﹒８２％。兩市半日成交７８９７億元（人民幣．下同

），較上日（２０日）同時段成交增加１５％。

美國眾議院周三（１９日）以４１０票對８票通過《反制不可信海外電信法案》，法案明確

禁止華為及中興通訊（００７６３）（深：００００６３）作為電信設備或服務的供應商，亦要

求某些公開上市公司披露對這類設備的使用。該法案還要求美國國務院向國會報告，美國盟友使

用華為、中興的設備及服務的普遍程度，以及採取了哪些努力將這兩家公司剔出。中興Ａ股半日

急跌３﹒１％，報３６﹒１５元。



＊美國或祭出新禁令，半導體ＡＩ股受創＊



據《彭博》引述知情人士透露，美國總統拜登正在爭取未來幾周內簽署行政命令，限制美國

企業對中國關鍵經濟領域的投資，涵蓋半導體、人工智能和量子計算等，並計劃在５月１９日開

幕的七國集團日本峰會前後採取行動。此外，歐洲方面也在加強自身晶片技術，意大利官員據報

早前在與台灣的非正式接觸會談中暗示，有意退出「一帶一路」倡議，轉而換取台灣在半導體方

面的幫助。英國政府準備提供數以億計的英鎊補助，扶植高階晶片在英國製造。

多重負面消息之下，滬深半導體、ＡＩ板塊半日分別瀉超５％及６％。半導體股方面，海光

信息（滬：６８８０４１）插７﹒５％，韋爾股份（滬：６０３５０１）挫５﹒４％，聞泰科技

（滬：６００７４５）跌６﹒２％，寒武紀（滬：６８８２５６）跌７﹒４％，兆易創新

（滬：６０３９８６）跌５﹒４％，中芯國際（滬：６８８９８１）跌５﹒２％，華潤微

（滬：６８８３９６）跌３﹒５％。

ＡＩ股方面，科大訊飛（深：００２２３０）瀉７﹒２％，三六零（滬：６０１３６０）跌

６﹒５％，同花順（深：３０００３３）跌４﹒７％，軟通動力（深：３０１２３６）跌

１１﹒３％，雲從科技（滬：６８８３２７）跌１２﹒５％。



＊４月版號如常發放，遊戲股上揚＊



國家新聞出版署發布４月國產網絡遊戲審批訊息，共８６款遊戲獲批，其中，中青寶

（深：３０００５２）旗下的《看見飄揚的斗篷了嗎》、《大秦異聞錄：流轉之章》以及《歡樂

鬥獸場》獲發版號。中青寶今早高開後，隨著市況走低而轉跌，半日跌０﹒９％，報２１﹒７２

元。其他遊戲股升幅也縮水，星輝娛樂（深：３０００４３）升５﹒９％，游族網路

（深：００２１７４）升５﹒９％，吉比特（滬：６０３４４４）升２﹒３％，愷英網絡

（深：００２５１７）升０﹒４％。（ｊｔ）

