《經濟通通訊社２１日專訊》拜登政府擬設禁令限制美企對中國投資，以及美眾院通過法案

擬禁華為中興提供電信設備或服務等消息，引發外資恐慌，全日透過陸股通急走逾７６億元（人

民幣．下同），規模創下近半年新高。

滬深股市連跌兩日後，今日再低開低走，尤以半導體及ＡＩ板塊跌勢猛烈，拖累滬綜指以全

日低位收跌１﹒９５％，報３３０１﹒２６點，死守３３００關，創逾兩周新低，全周累跌

１﹒１％；深成指收挫２﹒２８％，創業板指瀉３﹒３５％。兩市全日成交大增６﹒９％至

１２１７８億元，為連續第１４個交易日突破１萬億元。



＊美國連環出招限制，震散半導體、ＡＩ股＊



美國眾議院周三（１９日）以４１０票對８票通過《反制不可信海外電信法案》，法案明確

禁止華為及中興通訊（００７６３）（深：００００６３）作為電信設備或服務的供應商，亦要

求某些公開上市公司披露對這類設備的使用。中興Ａ股全日急跌２％，報３６﹒１５元。

另外據《彭博》引述知情人士透露，美國總統拜登正在爭取未來幾周內簽署行政命令，限制

美國企業對中國關鍵經濟領域的投資，涵蓋半導體、人工智能和量子計算等，並計劃在５月１９

日開幕的七國集團日本峰會前後採取行動。

即使多間券商落力維穩，認為美國的科技機構在中國的人工智能晶片等方面投資比較少，涉

及的Ａ股公司更少，即使措施落地，實質影響也不大，但滬深半導體板塊仍然瀉近６％，海光信

息（滬：６８８０４１）插６﹒１％，韋爾股份（滬：６０３５０１）挫７﹒７％，聞泰科技

（滬：６００７４５）跌８﹒１％，寒武紀（滬：６８８２５６）跌６﹒８％，兆易創新

（滬：６０３９８６）跌７﹒２％，中芯國際（滬：６８８９８１）跌５﹒５％，華潤微

（滬：６８８３９６）跌５﹒１％。

ＡＩ股也遭拋售，整個板塊插近６﹒９％，其中，科大訊飛（深：００２２３０）瀉

９﹒２％，三六零（滬：６０１３６０）跌５﹒２％，同花順（深：３０００３３）跌６﹒６％

，軟通動力（深：３０１２３６）跌１０﹒１％，雲從科技（滬：６８８３２７）跌１１﹒２％

。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０３２﹒５７ －１﹒９６

上證綜合指數 ３３０１﹒２６ －１﹒９５ ５３０５﹒００

上證Ａ股指數 ３４６０﹒５６ －１﹒９５

深證成份指數 １１４５０﹒４３ －２﹒２８ ６８７３﹒００

深圳創業板指數 ２３４１﹒１９ －１﹒９１

上證Ｂ股指數 ２９２﹒１０ －１﹒１２ １﹒４９

深證Ｂ股指數 １１６５﹒７４ －０﹒５４ ０﹒６３

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