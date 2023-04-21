《經濟通通訊社２１日專訊》內地車用電池「一哥」寧德時代（深：３００７５０）發布今

年第一季財報，單季營收８９０﹒３８億元（人民幣．下同），同比增８２﹒９１％；歸屬母公

司股東淨利潤達９８﹒２２億元，同比大增５５７﹒９７％；第一季基本每股收益４﹒０３３２

元，同比增５２６﹒３７％。

寧德時代表示，該公司２０２３年第一季營收增長，主要是業務規模增長，而其歸母淨利潤

增長較為明顯，第一季持續加大研發投入，研發費用相應增加８１﹒１６％至４６﹒５２億元。

寧德時代去年第四季淨利達１３１﹒３８億元，據此計算，今年第一季淨利季減２５％。受

益於內地新能源汽車行業的快速發展，寧德時代去年鋰離子電池銷量２８９ＧＷｈ，同比增

１１６﹒６％，其中動力電池系統銷量２４２ＧＷｈ，同比增１０７﹒０９％。

今年第一季淨利不及上一季，寧德時代今早反彈幅度不大，現升１﹒４％，報４０１﹒６５

元，重返４００元關。



＊花旗：寧德時代首季淨利潤超預期，維持公司為行業首選＊



花旗稱，在季節性疲軟的情況下，寧德時代一季度淨利潤超出市場預期，維持對公司的「買

入」評級和行業首選。報告指出，寧德時代董事會秘書表示公司一季度減少了電池庫存，電池產

量低於銷售量；但如果需求復蘇，公司將很快補充電池貨源，因供應鏈產能充足。管理層預計公

司２０２３年毛利率將會保持穩定或略有上升。對公司的目標價為５５７元，據計算，較最新收

盤有４１％上行空間。（ｊｔ）

