《經濟通通訊社２１日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，美國總統拜登正在爭取未來幾

周內簽署行政命令，限制美國企業對中國關鍵經濟領域的投資，涵蓋半導體、人工智能和量子計

算等，並計劃在５月１９日開幕的七國集團日本峰會前後採取行動。

此外，歐洲方面也在加強自身晶片技術，意大利官員據報早前在與台灣的非正式接觸會談中

暗示，有意退出「一帶一路」倡議，轉而換取台灣在半導體方面的幫助。英國政府準備提供數以

億計的英鎊補助，扶植高階晶片在英國製造。

多重負面消息之下，Ａ場半導體股今早受打擊，海光信息（滬：６８８０４１）插５﹒７％

，韋爾股份（滬：６０３５０１）挫３﹒９％，聞泰科技（滬：６００７４５）跌３﹒７％，寒

武紀（滬：６８８２５６）跌３﹒６％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌２﹒５％，中芯國際

（滬：６８８９８１）跌２﹒５％，華潤微（滬：６８８３９６）跌２﹒２％，北方華創

（深：００２３７１）跌１﹒５％，三安光電（滬：６００７０３）跌０﹒９％，瀾起科技

（滬：６８８００８）跌０﹒６％。（ｊｔ）

