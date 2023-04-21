《經濟通通訊社２１日專訊》華潤置地（０１１０９）與長隆集團的聯合體日前在廣州土地

競拍中，投得了廣州番禺區取得４幅地塊，包括兩塊宅地及兩塊商地，總成交價約１９７億元（

人民幣．下同），創下廣州土拍歷史第二高，僅次於２００９年出讓的廣州亞運城地塊。

不過華潤置地投得的兩塊宅地卻引發爭議，因為競拍價格已經觸頂，四家競拍企業將通過搖

號抽籤方式的決定花落誰家，結果兩塊地都被華潤置地抽中，概率僅十六分之一，有房企質疑存

在黑幕，拒絕簽字並要求徹查，最終搖號現場貼上封條，連搖號用的乒乓球也一併被封存。



＊潤地被指提前勾地利潤可觀，同行競拍攪局＊



涉事的兩塊宅地位於廣州市番禺區漢溪大道北側，臨近長隆歡樂世界園區遊樂設施，樓面價

上限為每平方米３﹒５萬元，比附近樓盤的銷售價格低逾四成，引發房地產業界關注，除了華潤

置地之外，央企保利發展（滬：６０００４８）、招商蛇口（深：００１９７９）和珠海國企華

發股份（滬：６００３２５）都參與競拍。

內媒《財新》引述知情人士指，華潤置地早已向地方政府提前「勾地」，商業地塊的出讓條

件也幾乎是為其量身定制，這在廣州地產界幾乎人盡皆知，華潤置地甚至在競拍前已經施工，掛

牌拍賣只是「走程序」，不料出現插曲。（ｅｙ）

