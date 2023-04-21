《經濟通通訊社２１日專訊》印度近期出現俗稱「大角星」的高傳播性Ｏｍｉｃｒｏｎ新變

種病毒ＸＢＢ﹒１﹒１６分支Ａｒｃｔｕｒｕｓ，並迅速傳播多個國家和地區，內地４月上旬也

首次監測到１５宗ＸＢＢ﹒１﹒１６和２宗ＸＢＢ﹒１﹒１６﹒１感染個案。國家疾控局今日在

微信公眾號發文介紹ＸＢＢ﹒１﹒１６，指近期輸入個案中ＸＢＢ﹒１﹒１６的比例增加，惟內

地本土病例中ＸＢＢ﹒１﹒１６仍維持極低水平，未形成傳播優勢。

國家疾控局表示，截至周二（１８日），全球至少有３３個國家或地區報告了３６４７宗

ＸＢＢ﹒１﹒１６個案，主要來自印度（６３﹒４％）、美國（１０﹒９％）和新加坡

（６﹒９％）。ＸＢＢ﹒１﹒１６已成為印度主要流行株。美國目前流行的變種病毒株仍以

ＸＢＢ﹒１﹒５為主，但ＸＢＢ﹒１﹒１６和ＸＢＢ﹒１﹒９﹒１近期比例都上升。

國家疾控局又指，國外研究顯示ＸＢＢ﹒１﹒１６的傳播效率略高於此前流行的ＸＢＢ﹒１

和ＸＢＢ﹒１﹒５，免疫逃逸能力與ＸＢＢ﹒１﹒５相當。目前暫無感染ＸＢＢ﹒１﹒１６而導

致重症入院或死亡增多的報道，也未見與其他Ｏｍｉｃｒｏｎ分支相比疾病嚴重程度更高的報告

，但在兒童、老年人和有基礎性疾病等脆弱人群中，不排除因個體差異引起較重的臨床表現。至

於ＸＢＢ﹒１﹒１６是否如國外報道所指，會導致兒童眼睛發癢、發紅（結膜炎），出現「黏眼

」，非膿液，國家疾控局稱，此前流行的新冠病毒株也有類似眼部症狀，提醒如近期出現此類症

狀，應及時就醫。（ｓｌ）

