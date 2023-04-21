《經濟通通訊社２１日專訊》「中國式現代化與世界」藍廳論壇今日在上海世界會客廳舉行

，國家主席習近平向發致賀信，指實現現代化是近代以來中國人民的不懈追求，也是世界各國人

民的共同追求，強調一國家走向現代化，既要遵循現代化的一般規律，更要符合本國實際、具有

本國特色。中方願同各國一道，努力以中國式現代化新成就為世界發展提供新機遇。

國務委員兼外交部長秦剛則在藍廳論壇開幕禮發表主旨演講，指「中國式現代化版權屬於中

國，機遇屬於世界」，中國實現現代化不是為了孤芳自賞，更不是為了「本國優先」，而是在實

現自身發展的同時，為世界和平注入更多正能量，為全球發展帶來更多新機遇。中國發展的目的

不是稱王稱霸，中國文化的字典裹沒有「國強必霸」。中國的現代化成果是在開放中取得的，也

必將依靠開放走向未來。中國將更加積極地推進高水平開放。



＊秦剛：各國一致反對與中國脫鈎，盼與中國同行＊



秦剛又指，上月中國發展高層論壇、博鰲亞洲論壇相繼成功舉辦，吸引了來自世界各國的政

商人士，期間聽到最多的聲音就是要搶抓中國實現高質量發展和高水平對外開放帶來的新機遇，

「聽到最一致的觀點就是反對與中國脫鈎，期盼與中國同行」。秦剛透露，中方將以舉辦「一帶

一路」國際合作高峰論壇、中國國際進口博覽會為契機，進一步深化與世界各國利益融合，並還

將加大對全球發展合作的資源投入，盡己所能幫助發展中國家緩解債務負擔，讓國際金融貨幣流

通擺脫投機操控、制裁施壓的惡夢，回歸服務實體經濟、促進現代化的本源。（ｓｌ）

