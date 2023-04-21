《經濟通通訊社２１日專訊》國務委員兼外交部長秦剛今日在上海舉行的「中國式現代化與

世界」藍廳論壇發表主旨演講，期間談到台灣問題。他重申，台灣自古以來就是中國領土不可分

割的一部分，兩岸同屬一個中國是台灣的歷史、也是台灣的現狀。台灣回歸中國是二戰後國際秩

序的組成部分，「《開羅宣言》白紙黑字寫著，《波茨坦公告》清清楚楚印著。今天，破壞國際

規則、單方面改變現狀、破壞台海穩定的，不是中國大陸，而是台獨分裂勢力以及少數企圖利用

台獨的國家」。

秦剛批評，台獨分裂勢力和企圖利用台獨的國家所定義的規則、現狀、穩定，實質上就是要

架空一個中國、「和平分裂」中國，就是要篡改二戰歷史、顛覆戰後秩序、踐踏中國主權，「

１４億中國人民不會答應。中國的土地收回來了，就絕不會再失去。戰後國際秩序建立起來了，

就絕不允許被顛覆」。

秦剛並對「打著國際秩序旗號、幹著破壞國際公理勾當的勢力」發出警告，指台灣問題是中

國核心利益中的核心，「誰要在一個中國原則上做文章，我們絕不含糊；誰要在中國主權安全上

搞動作，我們絕不退讓。在台灣問題上玩火者，必自焚」。（ｓｌ）

