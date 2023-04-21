《經濟通通訊社２１日專訊》中國商務部２１日公告，２２日起對原產於美國和歐盟的進口
非色散位移單模光纖繼續徵收３３﹒３％－７８﹒２％反傾銷稅，為期５年。
中方２０１１年４月２２日起對上述進口產品徵收４﹒７％－２９﹒１％反傾銷稅，為期５
年，其中美國相關企業的稅率為４﹒７％－１８﹒６％，歐盟相關企業稅率為１２﹒９％－
２９﹒１％。經期終複審調查，中方繼續自２０１７年４月２２日起對上述進口產品徵收反傾銷
稅，為期５年。
不過，內地相關產業於２０１７年８月２２日申請對美國進口相關產品的傾銷及傾銷幅度進
行複審。最終商務部認定存在傾銷，並自２０１８年７月１１日起針對原產於美國的進口非色散
位移單模光纖提高反傾銷稅率至３３﹒３％－７８﹒２％。
今次期終複審調查，商務部認定若終止反傾銷措施，原產於美國和歐盟的相關產品對中國的
傾銷，以及對中國非色散位移單模光纖產業造成的損害，可能繼續或再度發生，遂繼續徵收反傾
銷稅。
非色散位移單模光纖通常被稱為Ｇ﹒６５２光纖或Ｇ﹒６５２單模光纖，能廣泛應用於高速
率、長距離傳輸，如長途通信、幹線、有線電視和環路饋線等網絡。（ｓｌ）
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