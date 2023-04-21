《經濟通通訊社２１日專訊》財政部部長助理歐文漢今午在國務院政策例行吹風會上，介紹

今年國家助學貸款免息及本金延期償還政策時表示，今年高校畢業生人數再創新高，預計達到

１１５８萬人，比上年增加８２萬人，是全國高校畢業生人數首次突破１１００萬人，就業壓力

增大。

為進一步減輕家庭經濟困難高校畢業生負擔，確保就業大局穩定，國務院延續實施國家助學

貸款免息及本金延期償還政策，繼續免除今年及之前年度畢業的貸款學生今年內應償還的國家助

學貸款利息，貸款本金可再申請延期１年償還，延期貸款不計罰息和複利。今年預計免除貸款利

息２３﹒２５億元（人民幣．下同），可申請延期償還的本金規模約５５億元，惠及約４００萬

名高校畢業生。免除的利息將由中央財政和地方財政分別承擔。各級財政部門將足額安排資金，

確保免息政策落實落地。



＊國家助學貸款近年年均貼息４０億＊



歐文漢強調，「不讓一個學生因家庭經濟困難而失學」是黨和政府的莊嚴承諾。國家助學貸

款自１９９９年實施至今，累計發放助學貸款４０００多億元，共資助家庭經濟困難學生

２０００多萬名。

近年財政部會同教育部、人民銀行、銀保監會，持續調整國家助學貸款政策並完善管理，於

２０２０年起將貸款利率降低為同期同檔次貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下浮３０個基點；

２０２１年起將最高貸款額度提高４０００元，達到本專科生每人每年不超過１２０００元、碩

士生每生每年不超過１６０００元。２０２０－２０２２年共安排學生在校期間的國家助學貸款

貼息資金１２２﹒５億元，年均４０億元左右。２０２２年免息及本金延期償還政策實施以來，

共免除貸款利息１９﹒５億元，惠及３７９萬人；高校畢業生自主申請延期償還本金累計５﹒９

億元，惠及１０萬人。（ｓｌ）

