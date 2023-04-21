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AH股新聞

21/04/2023 17:36

《神州債市》債券借貸匿名點擊業務範圍下周二起擴至地方債

　　《經濟通通訊社２１日專訊》全國銀行間同業拆借中心發出通知，為更好滿足債券借貸市場
交易需求，有序擴大Ｘ－Ｌｅｎｄｉｎｇ匿名點擊業務（銀行間債券市場債券借貸匿名點擊業務
）的可用質押券範圍，全國銀行間同業拆借中心擬於２０２３年４月２５日起，在Ｘ－
Ｌｅｎｄｉｎｇ支持質押利率債的基礎上，新增支持以地方政府債為質押券的交易合約。
（ｓｌ）

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