《經濟通通訊社２１日專訊》內地五一假期降至，這是２０２３年春節後首個長假，也是出
境團隊游試點恢復後的首個長假。
距離假期不到１０天，民航局統計數據顯示，旅客出行需求提前釋放，五一假期訂票超
６００萬人次，預計五一假期民航將運輸旅客９００萬人次左右。（ｄｗ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
21/04/2023 16:59
《行業數據》五一假期民航料運輸旅客９００萬人次
《經濟通通訊社２１日專訊》內地五一假期降至，這是２０２３年春節後首個長假，也是出
境團隊游試點恢復後的首個長假。
距離假期不到１０天，民航局統計數據顯示，旅客出行需求提前釋放，五一假期訂票超
６００萬人次，預計五一假期民航將運輸旅客９００萬人次左右。（ｄｗ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
上一篇新聞︰21/04/2023 17:00 《鍾之日記》拜登又出牌，魚缸遇強震
下一篇新聞︰21/04/2023 16:57 《駐滬專電》上海漕河涇開發區將出台政策扶持元宇宙企業發展
21/04/2023 17:10 《駐滬專電》ＳＴ紫晶和ＳＴ澤達成科創板首批退市公司
21/04/2023 17:07 《神州經脈》外匯局唱好人幣資產，美國擬加碼打壓，Ａ股周跌１％
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰