《經濟通通訊社２１日專訊》內地五一假期降至，這是２０２３年春節後首個長假，也是出

境團隊游試點恢復後的首個長假。

距離假期不到１０天，民航局統計數據顯示，旅客出行需求提前釋放，五一假期訂票超

６００萬人次，預計五一假期民航將運輸旅客９００萬人次左右。（ｄｗ）

