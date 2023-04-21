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AH股新聞

21/04/2023 16:59

《行業數據》五一假期民航料運輸旅客９００萬人次

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內地五一假期降至，這是２０２３年春節後首個長假，也是出
境團隊游試點恢復後的首個長假。
　　距離假期不到１０天，民航局統計數據顯示，旅客出行需求提前釋放，五一假期訂票超
６００萬人次，預計五一假期民航將運輸旅客９００萬人次左右。（ｄｗ）

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