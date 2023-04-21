《港股評論》內地首季ＧＤＰ勝預期，當中社消表現尤為亮眼，反映首季經濟企穩回升，開

局良好，不過固投及工業增加值略遜預期，經濟企穩回升基礎尚不牢固，但整體保持較好的恢復

態勢，我們重申，在低基數下，預期第二季數據的按年升幅將會更加明顯，特別是接下來的五一

黃金周，預計消費進一步上升下，將利好市場情緒，加上內房銷售轉好，料對Ａ股後市有支持作

用。

事實上，Ａ股年初至今呈現穩中向好的態勢，上證及深證成指今年以來累計升幅逾５﹒９％

及６﹒４％，明顯跑贏恒指及道指表現，其中上證近日創逾９個月高位，我們認為人民幣回升加

強了Ａ股的吸引力，經濟復甦助推Ａ股公司營收增長重回正軌、加上美國聯儲局或將暫停加息，

均令投資者風險偏好提升，利好Ａ股升浪延續。

在經濟回暖及政策面催化的大背景下，企業利潤逐步回升，根據內媒統計，截至４月１７日

晚，已經有２９３家上市公司發布首季報預告，其中有２１９家公司業績預喜，佔比近７５％，

其中券商股的經營表現較佳，除反映內地經濟景氣度逐漸回升外，亦受惠股指整體上升，同時北

向資金累計加倉Ａ股的情況愈見明顯，今年以來北上資金已經連續３個月淨買入，金額達到

１８５９﹒８８億元人民幣，為去年的兩倍。

倘若想跟隨這輪Ａ股的升浪，我們精選出３隻ＥＴＦ給予大家參考，分別為南方Ａ５０

（０２８２２）、南方東英ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通ＥＴＦ（０３００３）及華夏滬深

３００指數ＥＴＦ（０３１８８）。



＊利用ＥＴＦ捕捉內地經濟增長引擎＊



南方Ａ５０屬於市場較為熱門的一隻ＥＴＦ，追蹤富時中國Ａ５０指數的投資表現，指數包

含了內地市值最大的５０家Ａ股公司，並主要集中在核心消費、金融及工業，首５大成分股份別

為貴州茅台（滬：６００５１９）、招商銀行（滬：６０００３６）、五糧液

（深：０００８５８）、寧德時代（深：３００７５０）及中國平安（滬：６０１３１８）等重

磅Ａ股上。

南方東英ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通ＥＴＦ緊貼ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數表現，

均衡覆蓋Ａ股行業，囊括動力電池、白酒、光伏、金融、汽車及半導體龍頭，貼合內地真實經濟

發展趨勢，至於華夏滬深３００指數ＥＴＦ，全面涵蓋傳統及新經濟行業，直接捕捉經濟增長命

脈，首１０大持倉包括：美的集團（深：０００３３３）、招商銀行（滬：６０００３６）、中

國平安（滬：６０１３１８）、東方財富（深：３０００５９）及藥明康德

（滬：６０３２５９）等，該ＥＴＦ亦屬於全球離岸最大規模的追蹤Ａ股ＥＴＦ。《光大證券國

際產品開發及零售研究部》

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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