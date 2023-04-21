《經濟通通訊社２１日專訊》光大證券（０６１７８）（滬：６０１７８８）公布，昨天收

到非執行董事田威的辭職報告，他的辭職自辭職報告送達董事會之日起生效。

該集團指，因工作調整原因，田威辭去非執行董事及戰略與可持續發展委員會委員職務。他

已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東的事宜。（ｗｈ）

