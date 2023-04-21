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AH股新聞

21/04/2023 07:53

《國企紅籌》光大證券（０６１７８）非執董田威辭職，昨起生效

　　《經濟通通訊社２１日專訊》光大證券（０６１７８）（滬：６０１７８８）公布，昨天收
到非執行董事田威的辭職報告，他的辭職自辭職報告送達董事會之日起生效。
　　該集團指，因工作調整原因，田威辭去非執行董事及戰略與可持續發展委員會委員職務。他
已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東的事宜。（ｗｈ）

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