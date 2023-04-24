《套期保值》內地股市上周五（２１日）顯著下跌，上證綜合指數跌２％至３３０１點，上

證科創板５０成分指數急挫４％，美國總統拜登指，數星期內將會簽署行政命令，限制美國企業

向中國高科技和關鍵經濟領域作出投資，涵蓋企業包括人工智能、晶片、軟件、量子計算等高科

技領域，引發投資者拋售相關板塊，北向資金單日淨流出７５億人民幣。

筆者認為美國的制裁已不是新鮮事，而且美國企業對中國的相關高科技產業領域的投資不多

，即使拜登的行政命令生效，估計影響非常少。與此同時，相信內地股市借消息回吐，因為上證

綜合指數由３月２９日的低位３２２９點，升至４月１８日的高位３３９６點，而且非常接近去

年７月１４日的雙頂３４０５點，故此Ａ股市確實有調整需求。此外，內地今年經濟依然在上行

通道中，五一長假臨近，有利刺激消費，加上社融創新高，預期下半年經濟修復仍然持續。另一

方面，美國快將結束加息，有利內地實施寬鬆貨幣政策空間，而且政策利好，內地股市震盪上行

趨勢有望延續。

港股最冇性格，夾在中、美股市之間，經常跟「跌」不跟「升」，恒生指數跌穿１０、２０

、５０、１００天平均線，成交只有１０００億，投資者「撈底」意欲低，不過沽貨壓力亦不大

，反映市場應以觀望為主。恒生指數２００００點心理關口支持強，若失守，下個低位就是３月

２０日的收市價１９０００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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