《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家主席習近平２１日下午主持召開二十

屆中央全面深化改革委員會第一次會議。他強調，要把全面深化改革作為推進中國式現代化的根

本動力，作為穩大局、應變局、開新局的重要抓手，把準方向、守正創新、真抓實幹，在新征程

上譜寫改革開放新篇章。



＊加大企業創新支持力度，破除制約民營企業制度障礙＊



會議指出，強化企業科技創新主體地位，圍繞「為誰創新、誰來創新、創新什麼、如何創新

」，從制度建設著眼，對技術創新決策、研發投入、科研組織、成果轉化全鏈條整體部署，對政

策、資金、項目、平台、人才等關鍵創新資源系統布局，一體推進科技創新、產業創新和體制機

制創新，推動形成企業為主體、產學研高效協同深度融合的創新體系。要聚焦國家戰略和產業發

展重大需求，加大企業創新支持力度，積極鼓勵、有效引導民營企業參與國家重大創新，推動企

業在關鍵核心技術創新和重大原創技術突破中發揮作用。

會議指出，支持民營經濟發展是黨中央的一貫方針。促進民營經濟發展壯大，要著力優化民

營經濟發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙，引導民營企業在高質量發展

中找準定位，通過企業自身改革發展、合規經營、轉型升級，不斷提升發展質量。要充分考慮民

營經濟特點，完善政策執行方式，加強政策協調性，推動各項優惠政策精準直達，切實解決企業

實際困難。要把構建親清政商關系落到實處，引導促進民營經濟人士健康成長。



＊要在調整深層次利益格局上再攻下一些難點＊



會議強調，要抓好重大改革任務攻堅克難，統籌全局、把握重點，聚焦全面建設社會主義現

代化國家中的重大問題謀劃推進改革，用好機構改革創造的有利條件，努力在破除各方面體制機

制弊端、調整深層次利益格局上再攻下一些難點。要加強改革調查研究，多到矛盾問題集中的地

方和部門去，深入基層、走進群眾，體察實情、解剖麻雀，既深入研究具體問題，又善於綜合各

方面情況，在總體思路和全局工作上多動腦筋、多下功夫。

會議審議通過了《關於強化企業科技創新主體地位的意見》、《關於加強和改進國有經濟管

理有力支持中國式現代化建設的意見》、《關於促進民營經濟發展壯大的意見》和《中央全面深

化改革委員會工作規則》、《中央全面深化改革委員會專項小組工作規則》、《中央全面深化改

革委員會辦公室工作細則》、《中央全面深化改革委員會２０２３年工作要點》。

