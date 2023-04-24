《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文

表示，今年以來外貿形勢非常嚴峻，第一季進出口有４﹒８％增長非常不容易，實現「開門穩」

，但外貿形勢依然複雜嚴峻，面臨不少困難和挑戰。

王受文在國務院政策吹風會時稱，從外部環境看，外需的不確定性仍然是最大制約因素。從

去年１０月至今年２月，國家的外貿出口以美元計都是負增長；從經營主體來看，內地外貿企業

面臨一些制約因素和困難，例如到國外參展不方便、貿易風險還在上升、經營壓力增加等。

對於國務院常務會議近日推出促進外貿的政策措施，王受文指，政策分為兩大方面，一是穩

規模，二是優結構。在穩規模方面，包括在國內廣泛恢復實體展，推進國際客運航班穩妥有序恢

復等；優結構方面，包括引導加工貿易向中西部、東北地區轉移，支持大灣區開展全球貿易數碼

化領航區發展等。



＊中國已評估加入ＣＰＴＰ的代價和收益＊



王受文表示，中國有能力有意願加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（ＣＰＴＰＰ）

。中國在２０２１年正式提出加入，國家主席習近平亦多次在重要國際會議場合強調或重申，將

積極推動加入ＣＰＴＰＰ。中國已經深入研究所有條款，評估要付出的代價和帶來的收益。中國

已經在一些自貿試驗區、自由貿易港對照ＣＰＴＰＰ的規則、標準、管理作先行試點、試驗，條

件成熟後會在更大範圍推廣。

王受文又指，加入ＣＰＴＰＰ符合中國利益及所有ＣＰＴＰＰ成員利益，也符合亞太地區，

甚至世界經濟復甦的利益，目前１１個成員國的消費者將增加３倍，ＧＤＰ總量擴大１﹒５倍，

期待所有成員國都能支持中國加入ＣＰＴＰＰ。

王受文還指出，亞太自由貿易協定有兩個輪子，一個是ＲＣＥＰ，一個是ＣＰＴＰＰ，

ＲＣＥＰ和ＣＰＴＰＰ現在都已經生效，中國是ＲＣＥＰ成員，如果中國加入ＣＰＴＰＰ，有助

於這兩個輪子進一步向前推動，有助於亞太自貿協定推進，這對整個地區的區域經濟一體化、對

本地區的產業鏈供應鏈穩定、安全、可靠和高效至關重要。

