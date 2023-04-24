《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》天津市企業上市工作領導小組辦公室牽頭

研究制定並印發了《天津市上市企業三年倍增行動計劃（２０２３－２０２５年）》，計劃主要

工作目標是增量、儲備和市值三方面實現規模倍增，在科技型、產業鏈和民營企業等重點領域實

現「量比雙升」，整體區域分布實現「優勢區」強優、「潛力區」躍升和「空白區」清零。

倍增計劃重點任務涵蓋四個方面，頂層設計方面，編制全市統一「三個一批」上市項目清單

，開展「大數據＋鐵腳板」選種強基行動和「百千萬」育苗提升行動，再通過基地服務、包聯服

務、融資服務全覆蓋，實現擇優輸送行動，打造「上市＋產業」、「上市＋科創」、「上市＋招

商」、「上市＋國資」四維支撐體系。政策支持方面，進一步優化了上市支持政策，發揮財政積

極引導作用。綜合服務方面，從區域性股權市場服務效能、股權投資功能、政府出資各類基金引

導作用、中介機構展業質量和間接融資服務支持力度五個方向，提升投融資服務便利度。上市公

司質量方面，支持天津龍頭上市公司與城市品牌融合發展，支持高成長性上市公司做大做強做精

，支持風險類上市公司穩妥化解風險，推動形成上市公司聚合發展高地。

