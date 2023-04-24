《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國務院以「完整、準確、全面貫徹新發展

理念，牢牢把握高質量發展首要任務」為主題，進行第一次專題學習。國務院總理李強在主持學

習時強調，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。要從全局和戰略的高度加深

對這一重大判斷的理解和認識。要深刻認識高質量發展是推進中國式現代化的內在要求，不斷解

放和發展生產力，努力為全面建成社會主義現代化強國打下堅實的物質技術基礎。

他表示，要深刻認識高質量發展是跨越重大關口的必然選擇，加快質量變革、效率變革、動

力變革，推動經濟在高質量發展軌道上行穩致遠。要深刻認識高質量發展是贏得戰略優勢的關鍵

所在，著力增強經濟競爭力、創新力、抗風險能力，以高質量發展的確定性應對外部形勢的不確

定性。

李強強調，推動高質量發展具有戰略性、長期性，必須掌握正確的工作策略和方法，著力提

高推動高質量發展的能力和水平。要增強工作穿透力，以深入開展主題教育為契機，大興調查研

究，切實改進作風，以改革創新的思路舉措，實打實地解決一批突出問題。

中國宏觀經濟研究院院長王昌林作專題講座。國務院副總理何立峰、張國清，國務委員諶貽

琴作交流發言。

