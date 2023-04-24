《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家統計局數據顯示，３月份１６－２４

歲勞動力調查失業率為１９﹒６％，另據統計今年高校畢業生人數再創新高，全國高校畢業生預

計達１１５８萬人，就業壓力加大。人社部就業促進司副司長陳勇嘉表示，推出了１０項具體行

動，千方百計促進他們就業創業。

一是實施就業政策落實行動。聚焦中小微企業，提供社保補貼、稅費減免、培訓補貼等政策

支持，實施補貼政策“直補快辦”，激勵市場主體更多吸納就業。

二是實施公共部門穩崗擴崗行動。協同有關部門，穩定機關事業單位、國有企業招錄（招聘

）規模，適當增加基層服務項目招聘人數，穩定公共部門崗位規模。

三是實施創業服務支持行動。開展多元化創業指導和交流活動，搭建資源對接平台，為創業

畢業生提供政策代辦、跟蹤扶持、咨詢服務等一站式服務，支持創業創新。

四是實施「職引未來」系列招聘行動。開展百日千萬、城市聯合招聘等專項服務活動，重點

組織線下招聘，做到月月有招聘、周周有專場，保持市場熱度。

五是實施公共就業服務進校園行動。組織人社廳局長進校園，重點選取百所就業任務重的高

校，定向送崗位、送資源、送政策、送服務。

六是實施離校未就業畢業生服務攻堅行動。離校前，向畢業生發出公開信，提早公布服務渠

道。離校後，對未就業畢業生開展實名幫扶，針對性提供職業指導、崗位推薦、培訓或見習機會

。

七是實施青年專項技能提升行動。開展新興產業、現代服務業等新職業培訓，拓展學徒培訓

等培訓模式，確保有培訓意願的畢業生都能得到培訓機會。

八是實施就業見習質量提升行動。募集不少於１００萬個就業見習崗位，重點開發一批科研

類、技能類、管理類崗位，推出一批示范性崗位，幫助畢業生提升實踐經驗。

九是實施就業困難結對幫扶行動。聚焦脫貧家庭、城鄉低保家庭、零就業家庭以及殘疾等困

難畢業生，制定「一人一策」幫扶計劃，對離校未就業的開展結對幫扶。

十是實施就業權益護航行動。開展人力資源市場清理整頓，堅決打擊各類就業侵權行為。同

時，開展勞動保障普法宣傳，發布求職陷阱提示，增強畢業生法律意識。

