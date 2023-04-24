《經濟通通訊社２４日專訊》天眼查信息顯示，上海智臻智能網絡科技日前對蘋果公司展開

新一輪訴訟，認為蘋果公司的Ｓｉｒｉ侵權其２００４年申請的聊天機器人專利，並要求蘋果公

司索賠１００億元人民幣。

智臻智能對蘋果的起訴最早可以追溯到２０１２年６月，當時智臻智能向法院提起專利侵權

訴訟，認為蘋果公司的Ｓｉｒｉ侵權。智臻智能擁有中國一項聊天機器人系統專利，該專利是全

球領先的人機交互智能機器人產品，擁有完全自主知識產權，能夠以自然語言完成人機交互。

隨後，雙方針對上述專利是否有效進行上訴和申請再審。直到２０２０年６月，法院終審判

決確認智臻智能的專利有效性。在確認專利有效後，２０２０年８月，智臻智能再次提起訴訟，

要求蘋果公司停止Ｓｉｒｉ專利侵權，以及停止制造和銷售侵權產品，並索賠１００億元人民幣

。去年１２月２８日，蘋果作為原告的「確認不侵害專利權糾紛」第一次開庭。目前該案還在進

行中，並將於５月５日進行第７次開庭。

公開資料顯示，智臻智能成立於２００１年，專注於以自然語言處理為基礎的認知智能相關

專利技術，及原創成果的產業化落地。小ｉ機器人是智臻智能的商標和品牌名稱。公司官網介紹

，小ｉ機器人是中國自主研發，自有知識產權的虛擬聊天機器人技術開創者。而智臻智能起訴蘋

果公司的專利，正是涉及上述專利。（ｌｃ）

