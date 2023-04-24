《經濟通通訊社２４日專訊》中國證券投資基金業協會近日發布紀律處分決定書，杭州巨鯨

資產、杭州巨鯨財富、杭州巨鯨道勝三家「巨鯨」系企業存在違規從事募集行為、人員違規兼職

的違規行為，公司及其法定代表人、合規風控負責人被罰。其中，巨鯨道勝還存在未按規定進行

信息披露的違規行為，巨鯨資產存在不公平對待投資者的違規行為。

中基協對巨鯨資產進行公開譴責，並暫停受理私募基金產品備案十二個月；對巨鯨財富、巨

鯨道勝進行公開譴責，並暫停受理私募基金產品備案六個月。同時，巨鯨財富、巨鯨道勝的法定

代表人、總經理兼執行董事，時任巨鯨資產的法人和執行控制人倪心剛被協會加入黑名單，期限

為一年；巨鯨道勝的合規風控負責人羅娜、張瑞波分別被協會公開譴責和警告；巨鯨財富合規風

控負責人張躍鴻、朱艷麗分別被協會公開譴責和警告；巨鯨資產的合規風控負責人朱王康被協會

公開譴責。

公開信息顯示，巨鯨財富為私募證券投資基金管理人，巨鯨道勝為私募股權、創業投資基金

管理人，巨鯨資產為其他私募投資基金管理人。（ｌｃ）

