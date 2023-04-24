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AH股新聞

24/04/2023 15:28

《數字人幣》長沙今年將發放４０００萬元數字人民幣滿減消費券

　　《經濟通通訊社２４日專訊》長沙市發改委近日發布的《關於打好經濟增長主動仗推動經濟
高質量發展的若干政策措施》提出，今年將發放４０００萬元數字人民幣滿減消費券、４００萬
元人民幣文旅消費券等。此外，海南還將深入開展「２０２３消費提振年」系列活動，精心策劃
四季主題促消費系列活動，持續舉辦購物消費節，創新打造「城市嗨卡」，組織銀行機構開展數
字人民幣消費節主題活動。（ｌｃ）

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