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24/04/2023 17:19

《駐滬專電》滬發改委：推進新能源汽車發展，推進內河船舶電動化

　　《經濟通通訊社２４日專訊》上海發改委發布《上海２０２３年碳達峰碳中和及節能減排重
點工作安排》指出，要嚴格控制煤炭消費總量，推動本地「光伏＋」綜合開發利用、建設杭州灣
海上風電、建設市外清潔電力通道，力爭年內建成南通－崇明５００千伏聯網工程。穩步提升海
鐵聯運量，加快城市軌道交通、中運量公交系統等大容量公共交通基礎設施建設，推進新能源汽
車發展，積極推進內河船舶電動化發展。（ｌｃ）

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