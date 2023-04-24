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AH股新聞

24/04/2023 16:21

《滬港通》北上全日流入１２﹒８億，南下全日流入７億

　　《經濟通通訊社２４日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０７﹒２４億元，買盤超賣盤，流入１２﹒７６億元，佔每日額度２﹒４５％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４１３億元，買盤超賣盤，流入７億元
，佔每日額度１﹒６７％。

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