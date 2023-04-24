《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監核發首批企業債券註冊批文

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中證監２３日表示，對發改委移交的３４個企業債券項目依法履行了註冊程序，同意核發註冊批

文。中證監、發改委上周五發布關於企業債券發行審核職責划轉過渡期工作安排的公告，６個月

過渡期內保持審核機構不變、標準不變、托管交易市場不變，將企業債券註冊機構調整為中證監

。



推動外貿穩規模優結構系列舉措將出台

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商務部、人行、海關總署等相關人士２３日國新辦新聞發布會上透露，將出台一系列舉措推動外

貿穩規模優結構。具體包括，將發布國別貿易指南，支持企業開拓多元化市場；繼續採取一系列

措施擴大進口；研究推出新的海關支持舉措等。



經濟復甦趨勢明確

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國家統計局日前公布的物價數據有所回落，引發市場對中國經濟的擔憂。專家表示，總體看，中

國經濟運行開局良好，經濟復甦趨勢明確。低通脹不等於通貨緊縮，中國不存在系統性和可持續

的通縮壓力。





《上海證券報》



新一輪外貿穩規模優結構措施將發布

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今年以來，外貿發展面臨的國際形勢複雜嚴峻，近期召開的國務院常務會議研究了推動外貿穩規

模優結構政策措施。在昨日舉行的國務院政策例行吹風會上，商務部、海關總署和人民銀行的相

關負責人透露了下一步的系列舉措。



中證監承接企業債發行審核職責落地

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中證監２３日發布消息稱，對發改委移交的３４個企業債券項目依法履行了註冊程序，同意核發

註冊批文。這標誌著，中證監企業債券發行審核職責正式承接落地。



獨董制度破局：明晰「三重身份」，告別「不獨不懂」

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近日，國務院辦公廳發布《關於上市公司獨董制度改革的意見》，?釀已久的獨董制度改革拉開

帷幕。Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，截至２０２３年４月，５１５８家Ａ股上市公司共提供

１５９３４個獨董職位，平均每家上市公司提供了３﹒０９個獨董職位。





《證券時報》



推動外貿穩規模優結構，新一輪措施落地在即

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商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文２３日在出席國新辦新聞發布會時表示，商務部會同人

行、海關總署等有關部門制定相關政策，以推動外貿穩規模優結構，涉及創造貿易機會、穩定重

點產品貿易、穩定外貿企業、優化貿易方式和外貿發展環境等多方面。



國際金融樞紐建設步伐堅實，大灣區融合發展提速

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近日，一場集結了粵港澳大灣區政企學等各界精英的第五屆粵港澳大灣區金融發展論壇在珠海橫

琴舉辦。論壇上，眾多嘉賓熱議粵港澳大灣區５年來的金融科技創新成就，怎樣加強金融對科技

創新的支持以及如何推動粵港澳大灣區成為科技創新沃土。



讓香港科創成果進一步走出實驗室

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借助內地廣闊的產業空間、龐大的市場和成熟的供應鏈，香港科創成果可進一步走出實驗室實現

成果轉化，最終走向市場。（ｌｃ）

