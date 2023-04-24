《神州經脈》美國持續打壓中國晶片業影響市場情緒，外資今日繼續離場，拖累滬深股市今

早低開後跌幅明顯加大。滬綜指今早開盤後迅速失守三千三關，隨著半導體股、餐飲股沽壓力大

，午後跌勢加劇，跌幅一度擴大至１﹒１％，最終收盤跌０﹒７８％，報３２７５﹒４１點，四

連跌，創逾三周新低。深成指跌１﹒１７％，創業板指跌１﹒７１％。兩市全日成交大縮１１％

至１０８３４億元（人民幣．下同），不過仍然連續第１５個交易日突破１萬億元。外資連續兩

日淨流出，今淨流出３８﹒２８億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８９８５，較上個交易日４時３０分收盤

價跌８７點子，兩連跌，創３月１６日以來新低，全日在６﹒８８８１至６﹒９０６９之間波動

。人民幣兌一美元中間價報６﹒８８３５，較上個交易日跌８３點子，上個交易日報

６﹒８７５２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 江蘇常熟市地方金融監督管理局和常熟市財政局日前印發通知，自５月起對常熟市在編公

務員（含參公人員）、事業人員、各級國資單位人員實行工資全額數字人民幣發放。

另外，成都市地方金融監督管理局公布，四川成都住房公積金在靈活就業人員繳存、單位繳存、

個人提取、貸款發放、提前還款５大類場景均開通數字人民幣功能。

湖南長沙市發改委則於近日發布推動經濟高質量發展若干政策措施，提出今年發放４０００萬元

數字人民幣滿減消費券、４００萬元人民幣文旅消費券等，並組織銀行機構開展「新支付興長沙

」數字人民幣消費節主題活動等。



２﹒ 英國《金融時報》引述消息人士稱，美國政府要求南韓警告三星及ＳＫ海力士等晶片廠商

，如果中國政府制裁美國美光科技的記憶儲存用晶片，不要介入填補中國市場的缺口。美國對中

國實施嚴格的出口管制，特別是晶片生產技術之後，中國網信辦上月啟動對美光在華銷售產品啟

動網絡安全審查。美光表示將配合中國的調查。中國外交部發言人毛寧今日回應稱，美國為維護

自身的霸權私利，強推「脫勾斷鏈」，不惜脅迫盟友配合美國對華遏制，嚴重違反市場經濟原則

和國際經貿規則，擾亂全球產供鏈的穩定，是典型的科技霸凌和貿易保護主義的做法，中方堅決

反對。



３﹒ 人民銀行發布，截至２０２３年３月末，全國共有小額貸款公司５８０１家，貸款餘額

８７２２億元，一季度減少３８５億元。其中重慶巿貸款餘額２００４﹒１４億元，排在第一位

，廣東省貸款餘額１８８６﹒０３億元排第二位，江蘇省貸款餘額７５９﹒２６億元排第三位。

另人行廣州分行指，一季度末，廣東房地產貸款餘額７﹒６萬億元、同比增長１﹒５％。其中房

地產開發貸款比年初增加９１５億元、同比多增３３５億元；個人住房貸款比年初增加４２億元

、同比少增５７２億元，其中３月份新增貸款２４２億元、同比多增９８億元，扭轉２０２２年

３季度以來負增長態勢。



４﹒ 廣東省２３日公布首季經濟數據，首季ＧＤＰ同比增長４％，弱於全國平均水平的增

４﹒５％。廣東省政府同日召開全省首季經濟形勢分析會，省長王偉中表示，首季經濟運行成績

來之不易。要正視困難，補短板、強弱項、鍛長板，全力鞏固經濟恢復向好態勢。堅持「快、準

、實」謀劃出台穩經濟政策措施，能早則早、能快則快，力求務實管用、精準直達，扎實做好第

二季經濟工作，確保實現全年經濟社會發展目標任務。



５﹒ 工信部副部長辛國斌上周三至周五（１９日至２１日）帶隊赴上海重點企業現場調研，召

開汽車產業發展座談會並表示，要認真研究制定、適時出台穩定和擴大汽車消費的有效政策，更

大力度、更高水平推動新能源汽車產業發展。開展車用芯片、固態電池、操作系統、高精度傳感

器等技術攻關。推動研究並盡快明確２０２３年後車購稅減免政策，制定加快充換電建設、公共

領域新能源汽車推廣應用等支持政策等。



６﹒ 澳洲《金融評論報》報道，一個由１５名澳洲企業高管和地方政府官員組成的商業代表團

，已於昨日（２３日）啟程訪華，將停留香港、天津和深圳等地。代表團由澳洲中國工商業委員

會（ＡＣＢＣ）組織，是３年來首個在澳洲政府支持下訪華的代表團。該委員會主席戴維．奧爾

森表示，此行盼通過實地考察得到一手信息，讓澳洲工業界了解中國向高質量發展轉型背景下的

機遇，並冀向中國商界釋放明確信號－－澳洲商界正在尋求新的貿易和投資機會，在更多領域與

中國開展合作，特別是在零碳排放。



７﹒ 上海智臻智能網絡科技日前對蘋果公司展開新一輪訴訟，認為蘋果公司的Ｓｉｒｉ侵犯其

２００４年申請的聊天機器人專利，要求蘋果公司賠償１００億元人民幣。智臻智能在中國擁有

一項聊天機器人系統專利，並最早於２０１２年６月控告蘋果公司的Ｓｉｒｉ侵權，雙方一直針

對上述專利是否有效進行上訴和申請再審。直到２０２０年６月，法院終審判決確認智臻智能的

專利有效。同年８月，智臻智能再次提出訴訟，要求蘋果公司停止Ｓｉｒｉ專利侵權，以及停止

製造和銷售侵權產品，並索賠１００億元人民幣。案件將於５月５日第７次開庭。



８﹒ 網易與暴雪「分手」後據報即將對簿公堂。內地傳媒《３６氪》指，上海網之易網絡科技

發展有限公司就暴雪娛樂有限公司違反系列許可協議，在上海提出訴訟，要求退還３億元人民幣

欠款，包括網之易已全額支付的《魔獸世界》等停服遊戲相關退款、未售遊戲商品庫存的預付款

項、數款未開發遊戲的預付保證金等。（ｓｌ）

