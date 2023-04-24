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AH股新聞

24/04/2023 11:08

《Ａ股焦點》中國衛通跌停，２﹒２４億股限售股今解禁上市

　　《經濟通通訊社２４日專訊》６Ｇ概念股中國衛通（滬：６０１６９８）跌停，報２０。
５６元人民幣。中國衛通今日有２﹒２４億股限售股份解禁上市，為公司定向增發機構配售股份
，佔公司總股本５﹒３１％。（ｃｔ）

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