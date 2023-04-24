《經濟通通訊社２４日專訊》內地有城市宣布將全部公務員的工資由數字人民幣發放，此外

香港金管局表示，將以數字人民幣作跨境支付工具在港測試。數字人民幣板塊開盤大幅衝高，翠

微股份（滬：６０３１２３）大漲８﹒６％，楚天龍（深：００３０４０）飆９％，先進數通

（深：３００５４１）飆７﹒７％，天融信（深：００２２１２）漲６﹒２％，南天信息

（深：０００９４８）漲５％。

江蘇省常熟市宣布，從５月開始對在編公務員、事業人員等實行工資全額數字人民幣發放。

除常熟之外，徐州市也發布《數字人民幣試點實施方案》，當中亦提到，在政務場景中，將統籌

推進以數字人民幣形式發放財政專項獎補資金、小額零星採購資金、行政事業單位工作人員部分

工資。



＊金管局：正在港測試以數字人民幣作為跨境支付工具＊



香港金融管理局副總裁陳維民在第五屆粵港澳大灣區金融發展論壇論壇上表示，人民銀行與

香港金管局正合作，在香港以數字人民幣作為跨境支付工具的測試，提升跨境支付服務效率和用

戶體驗，未來相信可為兩地居民在大灣區跨境生活、旅遊、零售消費等提供多一個安全、便捷和

創新的選項。

安信證券指出，從投資角度來看，數幣的推廣必將帶動相應的軟硬件基礎設施建設，關注

：１）金融ＩＴ企業，受益於銀行數幣系統的建設以及與其他業務系統的打通；２）金融機具企

業，受益於數幣在線下門店的推廣；３）特定場景如校園場景的ＩＴ服務商：校園場景相對封閉

且豐富，有利於數幣推廣，相關高校信息化企業將會受益於數幣的發展；４）數據安全和加密。

（ｄｗ）

