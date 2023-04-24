《經濟通通訊社２４日專訊》上海科創板上市公司澤達易盛（滬：６８８５５５）、紫晶存

儲（滬：６８８０８６）因欺詐發行，上周五（２１日）被上交所採取強制退市程序。兩家公司

收到中證監的《行政處罰決定書》指出，公司存在重大違法行為，包括在ＩＰＯ招股書、上市後

年報等文件中存在隱瞞重要事實、編造重大虛假內容等，將被實施強制退市，成為科創板首批退

市公司。

在２１日，兩家退市公司的民事賠償方案也已確定。澤達易盛案或啟動特別代表人訴訟，上

海金融法院已收到澤達易盛普通代表人訴訟起訴材料，涉訴金額尚待統計。

紫晶存儲案則由中介機構中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）牽頭，擬共同出資

１０億元人民幣設立先行賠付專項基金，對前期因紫晶重大違法行為遭受損失的投資者予以賠付

。

上交所表示，這兩類機制都是保護投資者、震懾違法行為人的重要舉措。



＊中介機構追責仍在進行中



此外，在中證監「零容忍」的要求下，投資者賠付並不意味著行政追責的終止。在澤達易盛

案中，東興證券（滬：６０１１９８）、天健會計師事務所、北京市康達律師事務所等中介機構

因涉嫌在相關執業過程中未勤勉盡責，近日已被中證監立案。

在紫晶存儲案中，中證監對中信建投、容誠會計師事務所、致同會計師事務所、廣東恒益律

師事務所等中介機構啟動了相關調查工作，後續將根據其在相關執業行為中的勤勉盡責情況，結

合其主動先行賠付以及申請證券期貨行政執法當事人承諾等情形，依法進行下一步處理。

（ｌｃ）

