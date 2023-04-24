《經濟通通訊社２４日專訊》復星國際（００６５６）周六（２２日）發布公告稱，其全資

附屬公司復星產投接到法院文書，沙鋼集團於３月２７日向法院提起訴訟，要求復星產投將所持

南京南鋼１１％股權質押給沙鋼集團。法院已於４月１３日對該股權查封凍結。

早前沙鋼集團與復星國際簽署投資框架協議，以１３５﹒８億元（人民幣．下同）收購復星

持有的南京南鋼６０％股權。沙鋼集團需支付復星國際８０億元誠意金，復星國際應將其所持南

京南鋼６０％股權，分兩期質押給沙鋼集團。其中，首期４９％股權的質押應在框架協議生效兩

個工作日內完成，但剩余１１％股權的質押遲遲未能完成。

直到４月２日，這起收購案出現大反轉。南京南鋼小股東南鋼集團宣布行使優先受讓權，並

與復星國際簽訂股權出售協議，復星同時終止了與沙鋼集團此前簽訂的協議，並向沙鋼全額返還

８０億元誠意金及利息。

針對沙鋼集團提起的訴訟，復星方面回應稱，在上述框架協議已終止且其項下主債權已消滅

的情況下，沙鋼仍罔顧基本事實與基本法律關係，濫用訴訟權利，依據已失效的框架協議向上海

二中院提起系爭股權質押之訴並進行保全，缺乏基本的商業誠信。將會採取適當行動對沙鋼訴訟

下的申索提出抗辯。

沙鋼（深：００２０７５）現跌１﹒５２％；南鋼（滬：６００２８２）現跌２﹒６２％。

（ｌｃ）

