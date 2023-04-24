《經濟通通訊社２４日專訊》Ａ股上市公司ＳＴ中昌（滬：６００２４２）上周五（２１日

）又收獲一個跌停，收市價為每股０﹒５８元（人民幣．下同）。該股份自４月７日起，已連續

１１個交易日收市價低於１元。即使未來９個交易日，該公司股價均以５％漲停，股價最高可攀

至０﹒９元，也難以逃脫「連續２０個交易日收盤價低於１元」的宿命。ＳＴ中昌「面值退市」

無疑板上釘釘。該股份現跌５﹒１７％，報０﹒５５元。

除了瀕臨面值退市，ＳＴ中昌還陷入了財務類退市的泥潭。該公司本月初發布業績預告更正

暨退市風險提示公告，預計２０２２年營業收入為１０００萬元至１２００萬元，淨虧損６﹒２

億元至５﹒２億元，扣非後的淨虧損７﹒５億元至６﹒５億元。

公告強調，根據相關規定，公司２０２２年淨利潤為負且營業收入低於１億元、２０２２年

末淨資產為負值，公司股票將在２０２２年年度報告披露後被終止上市。

被追捧為「大數據第一股」的ＳＴ中昌，主營業務是大數據營銷，公司前身是從事海洋漁業

的華龍集團。２０１５年，公司跨界布局大數據賽道，耗費巨資連續收購了三家公司股權，並更

名為中昌數據，股價一度衝高至２５﹒５７元。但好景不長，收購並未扭轉公司業績，而是進一

步掉進了虧損的深淵。２０１９年，公司淨虧損高達１５﹒６９億元。（ｌｃ）

