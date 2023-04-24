《經濟通通訊社２４日專訊》國家統計局日前公布的ＣＰＩ、ＰＰＩ數據均有所回落，引發

市場對中國經濟通縮的擔憂。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤最新發布的報告指

，中國並不存在系統性和可持續的通縮壓力。

報告指，隨著與經濟重啟相關的消費活動價格將進一步上升，包括餐飲、外出、旅行、娛樂

和居民服務等，加上房地產市場企穩、房價逐漸回升，房租也可能有所上漲，下半年ＣＰＩ增速

可能在回升至２﹒５％以上，全年平均增長２％左右。

其次，受中國需求帶動，二季度起原油價格可能繼續上行，不過考慮到去年基數依然較高，

因此預計二季度ＰＰＩ持續同比下跌，不過跌幅應逐月收窄。到了下半年，隨著高基數因素消退

，預計ＰＰＩ同比預計轉正且逐漸走強，全年ＰＰＩ小幅增長０﹒５％。

最重要的是，當前中國的經濟增長仍在穩步復甦之中。瑞銀認為，二季度中國經濟有望在低

基數推動下進一步回升至８％左右，下半年也有望維持在５％以上。中國的整體產出缺口正在明

顯收窄、而非擴大，這也意味著中國並不會面臨持續的通縮壓力。（ｌｃ）

