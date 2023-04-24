《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行廣州分行舉行２０２３年第一季度廣東省金融運行形
勢分析會。人民銀行廣州分行調查統計處處長汪義榮表示，一季度末，廣東房地產貸款餘額
７﹒６萬億元（人民幣．下同）、同比增長１﹒５％，比年初增加８９４億元、同比少增２０７
億元。
分項目看，房地產開發貸款比年初增加９１５億元、同比多增３３５億元；個人住房貸款比
年初增加４２億元、同比少增５７２億元，其中３月份新增貸款２４２億元、同比多增９８億元
，扭轉了２０２２年３季度以來負增長態勢。
＊３月廣東個人住房貸款利率同比降１﹒５個百分點＊
據人民銀行廣州分行消息，３月份，廣東（不含深圳）商業銀行新發放企業貸款加權平均利
率為３﹒６２％，比上年同期下降０﹒４７個百分點；其中小微企業貸款加權平均利率為
４﹒０１％，比上年同期下降０﹒４６個百分點。廣東個人住房貸款利率同比下降１﹒５個百分
點。今年一季度，廣東轄內銀行機構、支付機構、清算機構累計降費２４﹒５億元，惠及小微企
業和個體工商戶等超８６０萬戶。（ｄｗ）
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