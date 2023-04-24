《經濟通通訊社２４日專訊》美國繼續進行壓制中國晶片相關措施，繼上周擬設禁令限制美

企對中國投資，當局又呼籲南韓不要介入填補中國晶片市場的缺口。即使中國政府努力實現科技

自立，但美國相關遏制計劃影響市場情緒，滬深股市今早偏軟，上證綜合指數（滬綜指）低開

０﹒０１％，報３３００﹒８１點，深綜指低開０﹒０８％，電信運營股、旅遊股、半導體股下

滑。

據英國《金融時報》引述消息人士稱，美國政府要求南韓警告三星及ＳＫ海力士等晶片廠商

，如果中國政府制裁美國美光科技的記憶儲存用晶片，不要介入填補中國市場的缺口。在美國對

中國實施嚴格的出口管制，特別是晶片生產技術之後，中國網信辦上月表示，啟動對美光在華銷

售產的網絡安全審查。

國家主席習近平在中央全面深化改革委員會會議上強調，強化企業科技創新主體地位，將積

極鼓勵有效引導民營企業參與國家重大創新，推動企業在關鍵核心技術創新和重大原創技術突破

中發揮作用等。

上海科創板兩家公司ＩＰＯ造假被退市，澤達易盛（滬：６８８５５５）、紫晶存儲

（滬：６８８０８６）上周五（２１日）收到中證監《行政處罰決定書》，存在重大違法行為，

包括在ＩＰＯ招股書、上市後年報等文件中存在隱瞞重要事實、編造重大虛假內容等，將被實施

強制退市，成為科創板首批退市公司，兩家公司今日起停牌。同時，紫晶存儲的中介機構－－中

信建投 （０６０６６） （滬：６０１０６６）、澤達易盛的中介機構－－東興證券

（滬：６０１１９８）接受調查。中信建投牽頭，擬共同出資１０億元（人民幣．下同）設立先

行賠付專項基金，對前期因紫晶重大違法行為遭受損失的投資者予以賠付。

人民銀行公布，今日進行的１１５０億元７天期逆回購，中標利率持平２％。公開市場今日

有２００億元逆回購到期，即今日淨投放９５０億元。（ｊｔ）

