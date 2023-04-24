《經濟通通訊社２４日專訊》美國持續打壓中國晶片業影響市場情緒，拖累滬深股市今早低

開後跌幅明顯加大。滬綜指今早近平開後，迅速失守三千三關，盤中跌幅一度擴大至０﹒６％，

其後仍未收復失地，半日收跌０﹒１５％報３３２９６﹒３點。深成指跌０﹒３９％，創業板指

跌１﹒０８％。

臨近「五一」長假期，兩市半日成交偏淡，較上個交易日（２１日）同時段成交減少１２％

至６８８６億元（人民幣．下同）。人民銀行今日進行１１５０億元７天期逆回購，淨投放

９５０億元。



＊受累中美晶片戰拉鋸，半導體股暗淡＊



中國網信辦上月宣布對美國半導體美光公司在華銷售的產品實施網絡安全審查。為確保中國

無法利用美光事件作為影響美國政策的籌碼，據英國《金融時報》引述消息人士稱，美國要求南

韓政府敦促三星及ＳＫ海力士等晶片廠商，如果中國禁止美光在華銷售，就不要填補美光留下的

市場缺口。在美國提出這一要求時，南韓總統即將開始訪美。

此外，半導體產業復甦不如預期。根據美國半導體產業協會（ＳＩＡ）４月公布的數據，

２０２３年２月全球半導體業銷售額與同比下降２０﹒７％，為連續第六個月下降。

消息拖累半導體股繼續回落，寒武紀（滬：６８８２５６）挫１﹒５％，海光信息

（滬：６８８０４１）跌０﹒７％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌３﹒１％，滬硅產業

（滬：６８８１２６）跌３﹒３％，韋爾股份（滬：６０３５０１）跌３﹒４％，瀾起科技

（滬：６８８００８）跌２﹒５％。



＊用數字人民幣發工資，數幣概念股獲撐＊



內地有城市宣布將全部公務員的工資由數字人民幣發放，此外香港金管局表示，將以數字人

民幣作跨境支付工具在港測試。數字人民幣板塊開盤大幅衝高，翠微股份（滬：６０３１２３）

漲停，楚天龍（深：００３０４０）飆７﹒９％，先進數通（深：３００５４１）抽升逾１２％

，天融信（深：００２２１２）漲近７％。

新冠病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的新變異株Ａｒｃｔｕｒｕｓ（ＸＢＢ﹒１﹒１６）已進入中國，

中國疾控中心表示，本土個案中Ａｒｃｔｕｒｕｓ感染個案增至４２宗，佔本土重點關注變異株

個案數量不足７％，個案仍維持極低水準，未形成傳播優勢。新冠藥概念股走高，以岭藥業

（深：００２６０３）漲２﹒９％，科倫藥業（深：００２４２２）揚１﹒２％，上海醫藥

（滬：６０１６０７）升０﹒６％，君實生物（滬：６８８１８０）升０﹒０４％。（ｊｔ）

