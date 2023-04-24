《經濟通通訊社２４日專訊》美國持續打壓中國晶片業影響市場情緒，外資今日繼續離場，

拖累滬深股市今早低開後跌幅明顯加大。滬綜指今早開盤後迅速失守三千三關，隨著半導體股、

餐飲股沽壓力大，午後跌勢加劇，跌幅一度擴大至１﹒１％，最終收盤跌０﹒７８％，報

３２７５﹒４１點，四連跌，創逾三周新低。深成指跌１﹒１７％，創業板指跌１﹒７１％。

臨近「五一」長假期，兩市全日成交大縮１１％至１０８３４億元（人民幣．下同），不過

仍然連續第１５個交易日突破１萬億元。人民銀行今日進行１１５０億元７天期逆回購，淨投放

９５０億元。



＊科創板首現退市股，科創５０指數收挫１﹒８％＊



上海科創板上市公司澤達易盛（滬：６８８５５５）、紫晶存儲（滬：６８８０８６）因欺

詐發行，上周五（２１日）被上交所採取強制退市程序，成為科創板首批退市公司。兩家退市公

司的民事賠償方案也已確定。澤達易盛案或啟動特別代表人訴訟，上海金融法院已收到澤達易盛

普通代表人訴訟起訴材料，涉訴金額尚待統計。紫晶存儲案則由中介機構中信建投

（０６０６６）（滬：６０１０６６）牽頭，擬共同出資１０億元設立先行賠付專項基金，對前

期因紫晶重大違法行為遭受損失的投資者予以賠付。中信建投Ａ股跌０﹒７％。

上交所表示，這兩類機制都是保護投資者、震懾違法行為人的重要舉措。科創板首現退市股

，科創５０指數今日收挫１﹒８％，科創板股份超過７０％下跌，神工股份

（滬：６８８２３３）跌停，德邦科技（滬：６８８０３５）挫１４％。



＊受累中美晶片戰拉鋸，半導體股跌慘＊



中國網信辦上月宣布對美國半導體美光公司在華銷售的產品實施網絡安全審查。為確保中國

無法利用美光事件作為影響美國政策的籌碼，據英國《金融時報》引述消息人士稱，美國要求南

韓政府敦促三星及ＳＫ海力士等晶片廠商，如果中國禁止美光在華銷售，就不要填補美光留下的

市場缺口。在美國提出這一要求時，南韓總統即將開始訪美。

此外，半導體產業復甦不如預期。根據美國半導體產業協會（ＳＩＡ）４月公布的數據，

２０２３年２月全球半導體業銷售額與同比下降２０﹒７％，為連續第六個月下降。

消息拖累半導體股跌幅顯著，寒武紀（滬：６８８２５６）挫逾２％，海光信息

（滬：６８８０４１）跌２﹒３％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌４﹒５％，滬硅產業

（滬：６８８１２６）插５﹒７％，韋爾股份（滬：６０３５０１）跌近４％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９８２﹒６４ －１﹒２４

上證綜合指數 ３２７５﹒４１ －０﹒７８ ４７３３﹒００

上證Ａ股指數 ３４３３﹒４２ －０﹒７８

深證成份指數 １１３１７﹒０１ －１﹒１７ ６１０１﹒００

深圳創業板指數 ２３０１﹒２４ －１﹒７１

上證Ｂ股指數 ２９２﹒２６ ＋０﹒０５ １﹒２０

深證Ｂ股指數 １１６１﹒２０ －０﹒３９ ０﹒６５

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