《經濟通通訊社２４日專訊》上證Ａ股指數全日收跌０﹒７８％，報３４３３﹒４２點。

滬深股市今日走勢弱，保險股撐市。新華保險（滬：６０１３３６）發布業績預增公告，今

年一季度歸屬於母公司股東的淨利潤與根據新生效的企業會計準則追溯調整後的２０２２年同期

相比，料增長１１０％至１２０％。保險股逆市撐市場，新華保險（滬：６０１３３６）升

４﹒６％，中國太保（滬：６０１６０１）升１﹒７％，中國人保（滬：６０１３１９）升

１﹒９％。

英國《金融時報》引述消息人士稱，美國要求南韓政府敦促三星及ＳＫ海力士等晶片廠商，

如果中國禁止美光在華銷售，就不要填補美光留下的市場缺口。消息拖累半導體股繼續回落，兆

易創新（滬：６０３９８６）挫４﹒５％，滬硅產業（滬：６８８１２６）挫５﹒７％，寒武紀

（滬：６８８２５６）跌２％，海光信息（滬：６８８０４１）跌２﹒３％。

傳媒、遊戲股今日反彈，電魂網絡（滬：６０３２５８）、中國出版（滬：６０１９４９）

、新華文軒（滬：６０１８１１）漲停，浙數文化（滬：６００６３３）升２﹒１３％。

（ｄｗ）

