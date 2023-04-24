《經濟通通訊社２４日專訊》中國網信辦上月宣布對美國半導體美光公司在華銷售的產品實

施網絡安全審查。美國為確保中國無法利用美光事件作為影響美國政策的籌碼，據英國《金融時

報》引述消息人士稱，美國要求南韓政府敦促三星及ＳＫ海力士等晶片廠商，如果中國禁止美光

在華銷售，就不要填補美光留下的市場缺口。在美國提出這一要求時，南韓總統即將開始訪美。

報道指出，目前不清楚中國網信辦對美光在華銷售產品啟動資安審查後，是否會採取懲罰措

施，不過對美光而言風險很大，因為中國內地和香港佔了美光去年３０８億美元營收的２５％。

消息拖累滬深半導體股繼續回落，寒武紀（滬：６８８２５６）挫５﹒９％，海光信息

（滬：６８８０４１）跌５﹒４％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌４﹒９％，滬硅產業

（滬：６８８１２６）跌３﹒９％，韋爾股份（滬：６０３５０１）跌３﹒２％，瀾起科技

（滬：６８８００８）跌３﹒２％，聞泰科技（滬：６００７４５）跌２﹒７％，北方華創

（深：００２３７１）跌１﹒４％，中芯國際（滬：６８８９８１）跌１﹒３％，華潤微

（滬：６８８３９６）跌０﹒６％。（ｊｔ）

