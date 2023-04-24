《經濟通通訊社２４日專訊》據《路透》引述消息人士稱，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）上海工廠

本月初已開始生產今年將在加拿大銷售的Ｍｏｄｅｌ Ｙ，這將是特斯拉首次從中國向北美出口

汽車。生產備忘錄顯示，車輛已出口到北美進行設計及測試，本季度的目標是生產近９０００輛

。

特斯拉周末在其網站上發布消息稱，將在加拿大提供一款新的、更便宜版本的Ｍｏｄｅｌ

Ｙ，價格比當地市場上的長軸版車型低１萬加元（約合５﹒０９萬元人民幣），客戶可以在５月

至７月之間收到新版Ｍｏｄｅｌ Ｙ。Ｍｏｄｅｌ Ｙ是一款後輪驅動、具有運動型車

（ＳＵＶ）風格的跨界車。

加拿大政府也助攻，官方網站上周五（２１日）更新，顯示購買或四年租賃新版Ｍｏｄｅｌ

Ｙ和更昂貴的長程版車型都有資格獲得５０００加元（約合２﹒５萬元人民幣）的的補助金。

惟Ａ場特斯拉概念股走低，天賜材料（深：００２７０９）跌３﹒９％，天齊鋰業

（深：００２４６６）跌３﹒８％，隆基綠能（滬：６０１０１２）挫３﹒７％，寧德時代

（深：３００７５０）跌逾２％，寶鋼股份（滬：６０００１９）跌１﹒６％，中航光電

（深：００２１７９）跌０﹒７％。（ｊｔ）

