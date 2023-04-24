《經濟通通訊社２４日專訊》《路透》報道，中國金融監管部門正著力推動降低銀行業金融

機構負債成本，以緩解息差收窄壓力並助穩經濟增長。報道引述４名消息人士透露，全國市場利

率定價自律機制已於本月召開會議，敦促銀行進一步下調存款定價水平。



＊消息指降幅未超１０基點將被扣分＊



其中一名消息人士稱，一沿海地區自律機制最新發文，要求轄內銀行機構自第二季起的定價

行為評估中，一年、兩年、三年、五年期等關鍵期限定期存款利率應以去年第二季為基準，若單

個期限定價利率降幅未超１０基點，該期限當期評估結果將被扣分。

第五名消息人士則指出，人行一地方分支機構最新下發調研轄內金融機構存款利率的變化情

況的文件，內容包括，４月以來含活期、定期存款在內的存款產品利率水平，與上年同期、上年

末以及今年一季度末相比是否有所下降。該消息人士稱，結合近期的政策動向，該份調研或是為

下一步存款利率下調做的準備。消息人士並指出，監管亦關注存款利率下行是否已成趨勢，是否

存在長期性風險等。

報道指，人行暫未予以置評。

中國利率自律機制４月發布銀行業存款類金融機構「合格審慎評估實施辦法（２０２３年修

訂版）」，相較２０２２年版本在「定價行為」項目中新增「存款利率市場化定價情況」指標。

該指標的具體內容為：若銀行各關鍵期限定期存款和大額存單利率季度月均值較上年第二季度月

均值調整幅度低於合意調整幅度的，在「定價行為」得分（總分１００分）基礎上扣分。「定價

行為」一季度一評。

早前廣東、河南、湖北等地多家中小銀行下調存款利率，內地傳媒認為，背後與上述扣分機

制有關。人行貨幣政策司司長鄒瀾上周曾就「降息」現象表示，人銀去年４月指導利率自律機制

建立了存款利率市場化調整機制，引導各銀行參考市場利率變化情況，合理調整存款利率水平；

主要銀行去年９月曾根據當時的市場變化，進一步主動下調存款利率，其他銀行陸續跟進調整。

當時大部分銀行已主動下調過存款利率，近期主要是上次沒有調整的中小銀行補充下調，也有一

些銀行是在春節前後存款利率上調後的回調。



＊消息指監管部門要求壓降結構性存款規模＊



此外，報道引述第六名消息人士稱，地方金融監管部門近期進駐部分銀行，要求壓降結構性

存款規模。該消息人士稱，「今年多家銀行的結構性存款業務都呈現快速增長，監管機構顯然是

想壓縮這類業務的規模」。還有兩位消息人士表示，除壓降規模外，監管也關注銀行是否在發行

以「高息攬存」為目的的「假」結構性存款產品。

報道又指，部分銀行正在考慮調整通知存款等「創新存款」的利率水平。第七名消息人士表

示，該行計劃停止營銷通知存款產品，並研究如何處理存量產品。個人通知存款是存入款項時不

約定存期，但約定支取存款的通知期限，支取時按約定期限提前通知銀行。該類產品與活期存款

具有相同的便利性，但利率更高，且具有自動續期功能。（ｓｌ）



