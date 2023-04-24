《經濟通通訊社２４日專訊》日前有消息指，特斯拉上海工廠普通工人月均收入超過１萬元

（人民幣．下同），遠高於行業平均水平。消息引起許多網民熱議之餘，還有傳言冒出指，特斯

拉為普通工人「漲薪」引起內地企業家不滿，其中被譽為「首善」的「玻璃大王」福耀集團

（滬：６００６６０）董事長曹德旺公開炮轟特斯拉「惡意漲薪，破壞勞動力市場平衡」，甚至

指曹德旺聲言「寧願給社會捐款１００億，也不願意給員工漲薪」。

福耀集團今日發布聲明指，近期網絡出現「曹德旺炮轟特斯拉漲薪」、「寧願捐款也不漲薪

」等謠言，完全是憑空捏造，並以挑撥公眾情緒的方式斷章取義，惡意剪輯傳播，嚴重侵害公司

及公司董事長曹德旺的合法權益，給公眾造成誤導傷害。聲明強調，曹德旺從未發表關於特斯拉

薪酬的任何言論，且其捐款均出自個人資產，與福耀集團無關，而福耀集團近１０年人均薪資年

均複合增長率保持在７％以上。聲明表示，對於惡意加工和傳播上述謠言的自媒體帳號及網絡平

台，福耀集團要求立即撤下不實內容，並保留追究其法律責任的權利。（ｓｌ）

