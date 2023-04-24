《經濟通通訊社２４日專訊》工業和信息化部、中央網信辦、國家發展改革委等八部門日前

聯合印發《關於推進ＩＰｖ６技術演進和應用創新發展的實施意見》，從技術、網絡、設備、應

用、安全等５個方面，提出到２０２５年底的主要目標，包括ＩＰｖ６技術演進和應用創新取得

顯著成效，網絡技術創新能力明顯增強，「ＩＰｖ６＋」等創新技術應用範圍進一步擴大，重點

行業「ＩＰｖ６＋」融合應用水平大幅提升。

據介紹，ＩＰｖ６是國際標準化組織ＩＥＴＦ（互聯網工作任務組）制定的下一代互聯網協

議版本，不僅能提供海量的地址資源，還將為網絡能力提升、技術創新、產業升級提供基礎支撐

，是全球公認的下一代互聯網商業應用解決方案。

其中在深化「ＩＰｖ６＋」行業融合應用方面，《意見》結合當前「ＩＰｖ６＋」技術在各

行業的發展現狀，重點選取政務應用、智慧金融、智慧能源、智慧交通、智慧教育、智能製造等

６個行業領域，深挖場景需求、著力推進。例如在智慧能源領域推進生產網絡和數據網絡演進升

級，提升網絡承載安全性和可靠性；在智慧交通領域支持交通基礎設施數字化、智慧化轉型，研

究推進智慧公路車路協同網絡建設，打造精準定位，高效安全的智慧交通數據網絡。

工信部表示，將優化發展環境，鼓勵地方、企業加大資源支持力度，以及更多市場主體進入

「ＩＰｖ６＋」創新創業領域，協同推動ＩＰｖ６技術演進發展和部署應用。（ｓｌ）

