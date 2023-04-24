《經濟通通訊社２４日專訊》廣東省統計局數據顯示，廣東首季地區生產總值（ＧＤＰ）

３０１７８﹒２３億元（人民幣．下同），同比增長４％。其中第一產業增加值１０３９﹒０６

億元，增長４﹒１％；第二產業增加值１１１４１﹒３５億元，增長２﹒４％；第三產業增加值

１７９９７﹒８３億元，增長５％。廣東省統計局稱，首季廣東經濟運行持續向好，但距離完成

全年目標任務仍有挑戰，全省經濟回升基礎仍需加固。廣東今年ＧＤＰ目標為增長５％以上。

廣東首季工業生產增速轉正。規模以上工業增加值０﹒９萬億元，同比增長１﹒４％，增速

比１－２月提高２﹒９個百分點。其中電氣機械和器材製造業增長９﹒７％，專用設備製造業增

長９﹒１％，化學原料和化學製品製造業增長９﹒１％，煙草製品業增長２８﹒１％，食品製造

業增長５﹒６％，汽車製造業增長０﹒７％，電力、熱力生產和供應業增長７﹒１％。

農業生產平穩增長。首季蔬菜及食用菌產量同比增長２﹒６％；園林水果產量增長２﹒５％

。生豬出欄９９１﹒９３萬頭，豬肉產量７７﹒１５萬噸，分別增長４﹒２％和４﹒３％；季末

生豬存欄２０７５﹒７７萬頭，增長４﹒２％，生豬產能恢復正常。禽肉產量增長２％。水產品

產量增長２﹒９％。



＊廣東首季社會消費品零售增５﹒１％，ＣＰＩ漲１﹒４％＊



市場銷售增勢良好。首季社會消費品零售總額１﹒１８萬億元，同比增長５﹒１％，增速比

１－２月提高３﹒３個百分點。其中商品零售額增長２﹒４％，餐飲收入增長３１﹒４％。

服務業生產迅速回升。首季服務業增加值同比增長５％，對經濟增長的拉動由上年全年的

０﹒７個百分點提高至３個百分點。接觸性聚集性服務業經營情況明顯改善，客運量、旅客周轉

量分別增長４８﹒４％和６５﹒８％，增幅分別比１－２月提高２２﹒２個和２７﹒２個百分點

；交通運輸、倉儲和郵政業增加值增長０﹒６％，比上年全年提高６﹒２個百分點；住宿和餐飲

業增加值增長１３﹒９％，在服務業各行業中增幅最大。

居民消費價格保持平穩。首季廣東居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲１﹒４％，漲幅比

１－２月回落０﹒３個百分點。３月ＣＰＩ上漲０﹒８％，漲幅與上月持平。首季廣東工業生產

者出廠價格指數（ＰＰＩ）下降０﹒１％，工業生產者購進價格指數（ＩＰＩ）下降０﹒１％。

３月ＰＰＩ下降０﹒７％，ＩＰＩ下降０﹒９％。

居民收入保持增長態勢。首季廣東居民人均可支配收入１３８６７元，同比增長３﹒８％；

扣除價格因素，實際增長２﹒４％。其中城鎮居民人均可支配收入１６７５８元，同比增長

３﹒３％，實際增長１﹒５％；農村居民人均可支配收入６９８５元，同比增長５﹒２％，實際

增長４﹒２％。



＊廣東首季固投增７﹒４％，其中房地產開發投資下降８﹒２％＊



固定資產投資提速明顯。首季廣東固定資產投資同比增長７﹒４％，增速比１－２月加快

２﹒７個百分點，比上年全年回升１０個百分點。工業投資增長２９﹒４％，其中計算機、通信

和其他電子設備製造業，汽車製造業，電氣機械和器材製造業投資分別增長３１﹒４％、

５９﹒０％和３３﹒８％。基礎設施投資增長１３﹒４％，其中公共設施管理業投資增長

３０﹒１％，鐵路運輸業投資增長２３﹒３％。房地產開發投資下降８﹒２％，降幅比１－２月

收窄０﹒３個百分點，比上年全年收窄６﹒１個百分點。商品房銷售面積增長９﹒８％，比１－

２月回升１０個百分點，比上年全年回升３４﹒２個百分點。（ｓｌ）

